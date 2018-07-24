15 тысяч ученых обратились с открытым письмом ко всем жителям Земли

Возымело ли действие это предупреждение? Увы, авторы нового послания — а их теперь почти в 10 раз больше — констатируют: спустя 25 лет ситуация только усугубилась. Человечество не только не справилось с экологическими проблемами, в некоторых областях они стали гораздо серьезнее. Среди девяти главных тревог человечеству удалось справиться лишь с озоновой дырой благодаря постепенному отказу от использования в промышленности хлорфторуглеродов.

Сейчас авторы письма назвали главной угрозой для экосистемы планеты глобальное потепление: за 25 лет средние глобальные температуры выросли на 0,5 градуса Цельсия, а среднегодовые выбросы углекислого газа — на 62 процента. За этот же промежуток времени потеряно около 121,5 миллиона гектар лесов, на 26 процентов снижены запасы пресной воды в расчете на одного жителя планеты, на 75 процентов выросло число океанических мертвых зон. Ученые подчеркивают, что выделяемых странами средств для восстановления лесов, исчезающих видов животных и птиц совершенно недостаточно.

Кроме того, авторы письма обращают внимание, что за четверть века население Земли увеличилось на два миллиарда, тогда как популяция остальных млекопитающих, а также рептилий, амфибий и рыб сократилась почти на 30 процентов. Исследователи отвечают, что если эти темпы сохранятся, то к 2050 году людей на планете может стать уже более 9 миллиардов, что, безусловно, приведет к катастрофическому и необратимому снижению биоразнообразия.

Ученые предлагают решения, которые могли бы снизить негативное влияние человека на экосистему планеты. Среди них — сокращение выбросов парниковых газов, а также различных пищевых отходов, создание новых заповедников, внедрение зеленых технологий, изменение моделей потребления с помощью экономических стимулов. Письмо подписали и российские ученые, в том числе из Института проблем экологии и эволюции им. Северцова, МГУ , Институт географии РАН , СПбГУ и т.д.

За 25 лет человечество не только не справилось с экологическими проблемами, но они стали гораздо серьезнее

Кто-то скажет, что у подобных писем, подписанных даже нобелевскими лауреатами, эффект почти нулевой. Что общество потребления не желает умерить свои аппетиты, что оно живет по принципу — после нас хоть потоп. Оставляя потомкам массу проблем. Во многом это верно. Но все же опыт человечества показывает, что обращения науки к обществу, если они серьезно аргументированы, не напрасны. Самый последний и «громкий» пример — подписанное в 2015 году почти 200 странами Парижское соглашение по сокращению выбросов СО2, чтобы удержать стремительное наступление глобального потепления. И как показывают последние события, взятые на себя серьезные обязательства многими странами реализуются. А значит, ученых все же услышали.