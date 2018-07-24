Госдума повысила НДС: последствия на примере колбасы

Налоговый маневр правительства принесет населению гораздо большие убытки, чем говорят чиновники

Госдума одобрила в окончательном третьем чтении повышение НДС с 1 января 2019 года — с 18 до 20%. Мы проследили последствия повышения налога на добавленную стоимость на примере «среднестатистического» батона колбасы.

Минфин уверен, что повышение НДС даст федеральному бюджету дополнительно в 2019-2021 годы более 2 трлн рублей, которые предполагается направить на выполнение «майских» указов президента.

Как утверждают чиновники, ужесточение фискальной политики государства всего на два процента население даже не заметит. Однако эксперты полагают, что, если проследить всю цепочку изготовления самых востребованных на российском рынке продуктов, то цена заурядной «палочки» колбасы рискует в результате вырасти не на 2%, а на 3% от ее нынешней стоимости. Вроде тоже немного, но, учитывая, что НДС заложен практически во все товары и услуги, которыми ежедневно пользуется рядовое население, то в 2019 году инфляция разгонится выше 5%, а экономические достижения прошлых лет окажутся перечеркнуты.

Как подчеркивает доктор экономических наук Игорь Николаев , по таким товарам, как молоко и хлеб, входящим в перечень социально значимых продуктов питания, продолжит действовать льготное налогообложение в 10%. Цены на них в 2019 году и в самом деле окажутся примерно на том же уровне, что и в настоящее время.

Однако, если учесть продовольственные товары, не входящие в группу «социально значимых», то здесь ситуация совсем иная. Взять, к примеру, колбасу. Потребление этого продукта на душу населения в России в зависимости от региона составляет примерно 17-20 килограммов в год.

Допустим, что средняя себестоимость производства колбасы в нашей стране находится в районе 100 рублей. Эта цена специально взята условно для облегчения конечных подсчетов (в расчет не берутся деликатесные сорта мясного продукта, которые далеко не всем по карману). Начислении НДС в 18% добавляло к этой сумму еще 20 рублей. Однако налог на добавленную стоимость берется не только с производителя, но и со всех участвующих в производстве и реализации предприятий.

Налоги начисляются компаниям, осуществляющим транспортировку колбасы на склад и в магазины, оптовикам и розничным сетям. Суммируя результат, можно получить следующие показатели: при ставке НДС в 18% конечная стоимость колбасного изделия (условной стоимостью в 100 рублей) повышается на 25 рублей (существуют и другие фискальные взимания, которые в этой формуле не отражены), а при ставке в 20% — уже на 30 рублей.

Возможно, прибавка 5 рублей в стоимости колбасы не для кого не станет поводом для личного банкротства. Однако качественную колбасу за 100 рублей в России найти невозможно — цена удобоваримого продукта питания такой товарной группы начинается от 300 рублей (это минимум), поэтому прибавка при росте НДС за килограмм колбасы составит уже 15 рублей.

Кроме того, НДС взимается не только с ряда групп продуктов питания — этот налог заложен в стоимости билетов на общественный транспорт, одежду, обувь, индивидуальные средства гигиены, парфюмерию и так далее. Фактически, на 3% вырастут цены практически на все товары ежедневного и массового применения.

Существуют и дополнительные отрицательные факторы воздействия. «Рост НДС будет означать снижение оборотного капитала производителей. Конечно, в будущем государство возместит часть налогов производственным компаниям. Однако сиюминутные потребности производителей в финансовых средствах окажутся урезанными. В результате произойдет искусственный разогрев инфляционных ожиданий — цены на большинство товаров станут расти, не дожидаясь 2019 года. Рост НДС добавит в инфляционным прогнозам не 1-1,5%, как утверждает Силуанов, а как минимум 2,5%. По итогам 2019 года общий рост цен может превысить 5%. Россия в таком случае откатиться на несколько лет назад, а прогресс в отношении инфляции, достигнутый в прошлом году (около 2,5%), окажется перечеркнут», — полагает Николаев.