Почему динозавры стали господствовать на Земле

На чем основаны эти сенсационные заявления? Аргументом стали найденные за последние годы множество новых окаменелостей, кардинально изменивших традиционное представление о динозаврах. Так что их историю придется переписать. Во всяком случае, теперь она выглядит не столь монументальной.

Начало ей положено, по мнению известного шотландского палеонтолога Стивена Брюссета, примерно 252 миллиона лет назад. Тогда на планете произошла природная катастрофа, из недр на поверхность прорвались потоки раскаленной лавы, которая залила огромные площади, вулканы выбросили в атмосферу ядовитые газы и миллионы тонн лавы и пепла. В итоге около 95 процентов живых существ исчезли с лица Земли.

Когда природа успокоилась, и Земля залечивала раны, выжившие начали бурно развиваться. Так, учеными были найдены в Польше следы праотца динозавров, его назвали «проротодактиль». Он был размером с домашнюю кошку, ходил на длинных ногах. Его возраст примерно 250 миллионов лет, то есть он появился всего через 1-2 миллиона лет после страшной катастрофы. Их было немного, примерно 5 процентов от общего числа живших тогда существ. А затем в течение 10-15 миллионов лет предки динозавров пошли в рост в прямом и переносном смысле. И постепенно превратились в настоящих динозавров, которые начали распространяться на планете.

Стив Брюссет особо подчеркивает, что они вовсе не доминировали на Земле. В течение 30 миллионов лет на их долю приходилось максимум 20 процентов всех живых существ. А господствовали тогда на планете близкие родичи динозавров, ставшие родоначальниками крокодильей эволюционной ветви, существа псевдозухии. Они оказались более приспособленными к жизни. Это были мелкие хищники, но некоторые достигали размеров до 5 метров. По мнению Брюссета, в те времена динозавры были второстепенной группой животных, и трудно представить, что совсем скоро по историческим меркам достигнут громадных размеров и станут властелинами мира.

Что же произошло? Как примерно 220 лет назад эти ящеры попали из грязи в князи? Вот версия Брюссета. Он напоминает, что в те времена суша была единым суперконтинентом Пангеей. Он начал раскалываться под действием мощных геологических процессов. Как и 252 миллиона лет назад из недр хлынула раскаленная лава, ожили вулканы. То есть катастрофический сценарий во многом повторился. Многие живые существа стремительно вымирали, почти полностью исчезли и псевдозухии. Поразительно, но удар природы почти не сказался на динозаврах. Такое впечатление, что они сумели извлечь пользу из царившего на планете хаоса. Словно 30 миллионов лет они ждали своего часа, а теперь, избавившись от псевдозухий, быстро начали расцветать, превратившись в полных хозяев Земли.

Но как возможно такое чудо? У Брюссета нет ответа. «Эту загадку предстоит решить следующему поколению палеонтологов», — говорит ученый. Кстати, он же был одним из авторов популярной сейчас гипотезы о роковом мгновении в судьбе динозавров. Все решили секунды! Этот вывод сделан после исследования кратера Чиксулуб, возникшего в Мексиканском заливе 66 миллионов лет назад от падения 10 километрового астероида. Тогда выделилась энергия, эквивалентная взрыву 10 миллиардов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Но в самом падении астероида не было ничего страшного, утверждает Стив Брюссет. Если бы астероид рухнул на несколько секунд раньше или позже, то не врезался в Землю и не поднял бы в воздух гигантские массы вещества, которые так перекроили климат, что ящеры лишились пищи. Упади метеорит в другой момент, то попал бы в глубокий океан, испарил бы намного меньше пород, и солнечные лучи пробивались бы к поверхности Земли.

Если бы не слепой случай, динозавры и сегодня могли бы бродить по планете

Словом, на Земле не произошло бы глобального катаклизма, уничтожившего много существ, в том числе и динозавров. И тогда не пришли бы им на смену млекопитающие, которые 100 миллионов лет жили в тени рептилий. Получив свободу, млекопитающие заняли на планете почти все господствующие «посты». И наконец, в ходе их эволюции появились наши далекие предки — приматы. Получается, эволюция довольно случайный процесс, и какое-то событие в корне может изменить ситуацию. Самые благополучные, господствующие сообщества могут в мгновение по историческим меркам исчезнуть с лица Земли.