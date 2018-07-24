Москвичка хранила наркотики в детской комнате

Мать двоих детей, оставшаяся без работы, приговорена 10,5 годам колонии. Суд признал ее виновной в наркоторговле.

Как установили следователи, домохозяйка Анна Орел делала «закладки» с запрещенными веществами в разных частях Москвы . Таким образом она зарабатывала деньги, чтобы кормить семью, сообщает Telegram-канал Mash. Наркотики домохозяйка хранила в комнате у детей.

Ранее женщина трудилась в отделе кадров. Потеряв работу, она долго не могла найти новую. На собеседованиях Анне отказывали — рекрутеры боялись, что женщина будет тратить много времени на семью и брать отпуска.