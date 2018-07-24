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Москвичка хранила наркотики в детской комнате
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Москвичка хранила наркотики в детской комнате 

News.ru 45 минут назад
Мать двоих детей, оставшаяся без работы, приговорена 10,5 годам колонии. Суд признал ее виновной в наркоторговле.
Как установили следователи, домохозяйка Анна Орел делала «закладки» с запрещенными веществами в разных частях Москвы. Таким образом она зарабатывала деньги, чтобы кормить семью, сообщает Telegram-канал Mash. Наркотики домохозяйка хранила в комнате у детей.
Ранее женщина трудилась в отделе кадров. Потеряв работу, она долго не могла найти новую. На собеседованиях Анне отказывали — рекрутеры боялись, что женщина будет тратить много времени на семью и брать отпуска.
Ранее News.ru писал, что в России впервые назначили пожизненный приговор за торговлю наркотиками. Отбывать наказание в колонию оплавился гражданин Таджикистана.
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