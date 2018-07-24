Стало известно, когда завершится рекультивация свалки в микрорайоне Космодемьянского

Рекультивация полигона ТБО в микрорайоне имени А. Космодемьянского будет завершена в ноябре текущего года. Об этом во вторник, 24 июля, журналистам рассказал министр экологии и природных ресурсов региона Олег Ступин.

По контракту работы должны быть закончены 22 сентября. Однако погода в конце 2017 года внесла коррективы: из-за сильных дождей подрядчик не мог выйти на объект.

"Очень сложный выдался осенне-зимний период. Техника не могла пройти, экскаваторы съезжали по уклонам. Когда стало посуше, подрядчик вышел на темпы, сейчас нагоняет. Общее исполнение составляет 47%. Склоны, веранды и террасы уже готовы. Сейчас выкладывают геосинтетику. Это нужно для герметичности всего полигона. Сложная и трудоемкая работа, для этого наняли дополнительных людей. Планируем, что в октябре-ноябре работы закончатся и в декабре мы его сдадим", — отметил Ступин.

По словам главы регионального минэкологии, до конца года планируется рекультивировать также прилегающую к полигону ТБО территорию. Для этого выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета.

"Делаем подсчёты, может быть, успеем привести в порядок прилегающие территории. Подрядчик готов выйти на работы. Российская Федерация выделила нам в рамках [программы] «Чистая страна» дополнительно 65 миллионов рублей. Сейчас подрядчик готовит сметы, пройдёт экспертизы. На мой взгляд, на дополнительные работы потребуется где-то 20 миллионов рублей", — предположил Ступин.

Летом 2017 года на полигоне отходов в посёлке им. А. Космодемьянского и золоотвале «Дарита» начался технический этап рекультивации. Стоимость работ составила порядка 133,4 миллиона рублей.