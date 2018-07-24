Уберите камеру! Почему власти швейцарской деревни запретили ее фотографировать 

В Швейцарии, а именно у подножия перевала Альбула, расположилась красочная деревня Бергюн, которая привлекает массу туристов. Особенное очарование населенному пункту придает железнодорожная ветка, которая уже больше сотни лет не меняет свой внешний облик. Попав сюда люди характеризуют это место альпийской сказкой, но с 2017 года по интересным причинам власти Бергюна запретили фотографировать городок и его окрестности. Приезжая в Бергюн, путешественники попадают в красочное место с удивительной густотой природы, старинными домиками, которые декорированы фрескам и особой техникой сграффито. Ощущение сказочности, между тем, весьма удачно дополняет проезжающий поезд, который частично движется по старинному мосту, именуемому Виадук Ландвассер. Туристы приезжают сюда в разные поры года, поскольку здесь всегда можно увидеть что-то особенное. Летом проводят обучающие туры по истории ЖД и приглашают посетить закрытые тоннели. Кроме того, в населенном пункте приятно просто гулять пешими тропами, а зимой сюда приезжают ради горнолыжного спорта. Туристов можно встретить в любой сезон, а на память они оставляют себе фото. Кроме того, полно на улицах профессиональных фотографов, которые стараются передать всю красоту этого места на снимке. Однако с мая 2017 власти Бергюна приняли закон, запрещающий фотографирование населенного пункта и окрестностей, а вскоре последовало удаление снимков в сети, притом даже на портале местного туроператора. За нарушение закона каждого могли вынудить выплатить штраф размером в 5 франков, а вырученные средства шли на улучшение экологии. Запрет обходил стороной свадебные кадры, а также фото, сделанные из окна поезда или собственного участка. Свое решение власти города объяснили научным исследованием, подтверждающим плохое влияние красочных фото в сети на психику человека. Это относится к тем людям, состояние которых ухудшается, если они не могут посетить красивые места на фото. Данная новость молниеносно распространилась по всему миру, а люди разделились во мнениях. Некоторые поддерживали инициативу, отмечая, что человеку нужно оторваться от мира социальных сетей и насладиться реальной красотой населенных пунктов. Другие же считали этот запрет ущемляющим права туристов, которые теперь не могут фотографировать Бергюн. По всему населенному пункту были установлены предупреждающие знаки, а снимки, сделанные до введения закона, сразу стали весьма интересными для публики. Буквально спустя пару дней после введения закона специалист их рекламного агентства Цюриха Деннис люк Вайсс рассказал в чем заключается реальная цель введения такого закона. Власти Бергюна зарпетом на фотографирование города привлекли к населенному пункту больше туристов, благодаря повышенному вниманию. Как оказалось, такая рекламная кампания готовилась полгода, и за это время власти добились массового одобрения инициативы среди местного населения. Сразу после выхода новости около 50 млн людей по всему миру посмотрели фотографии красочного города. Данный запрет стал наиболее обсуждаемым в сети Twitter, а затраты на рекламу при этом сводились к нулю. Авторы инициативы понимали, что нововведение должно иметь положительные стороны, поэтому важно правильно предоставить каждое слово. Поэтому в заключительной части документа звучало приглашение туристов в Бергюн, чтобы насладиться недоступными на фото красотами. На провокацию поддались журналисты по всему миру, но вскоре некоторые новостные издания опубликовали опровержение.]]>