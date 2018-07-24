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В минобороны Украины раскрыли крупную кражу топлива для армии
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В минобороны Украины раскрыли крупную кражу топлива для армии 

ТАСС 47 минут назад
КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Пятеро старших офицеров Вооруженных сил Украины, которые отвечали за обеспечение войск горюче-смазочными материалами, оказались причастны к хищению топлива, за что подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Об этом во вторник сообщил министр обороны страны Степан Полторак.
"Мною принято решение и дан соответствующий приказ министерства обороны Украины о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц", — написал он на странице в Facebook. Глава военного ведомства уточнил, что речь идет об офицерах управления тылового обеспечения, Центрального управления обеспечения ГСМ и подчиненного ему Объединенного центра обеспечения. Полторак добавил, что расценивает их действия «как предательство интересов Вооруженных сил Украины во время особого периода».
Своим приказом министр обороны лишил полковника Евгения Короля и подполковника Андрея Мосунова воинских званий, а также прав на выходное пособие и пенсионное обеспечение. Подполковник Дмитрий Изварин освобожден от службы из-за служебного несоответствия. Начальник отдела хранения горючего Объединенного центра обеспечения майор Александр Ляляев и начальник Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами полковник Руслан Кубаль будут переведены на нижестоящие должности. Министр также анонсировал дальнейшие проверки в ведомстве.
По информации, которую во вторник озвучил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полковник Дмитрия Марченко, сумма убытков в результате хищения топлива со складов в данном случае составила более 6,4 млн гривен (примерно $240 тыс.). Для возбуждения уголовного дела материалы переданы в военную прокуратуру.
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