В минобороны Украины раскрыли крупную кражу топлива для армии

КИЕВ, 24 июля. / ТАСС /. Пятеро старших офицеров Вооруженных сил Украины , которые отвечали за обеспечение войск горюче-смазочными материалами, оказались причастны к хищению топлива, за что подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Об этом во вторник сообщил министр обороны страны Степан Полторак

"Мною принято решение и дан соответствующий приказ министерства обороны Украины о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц", — написал он на странице в Facebook. Глава военного ведомства уточнил, что речь идет об офицерах управления тылового обеспечения, Центрального управления обеспечения ГСМ и подчиненного ему Объединенного центра обеспечения. Полторак добавил, что расценивает их действия «как предательство интересов Вооруженных сил Украины во время особого периода».

Своим приказом министр обороны лишил полковника Евгения Короля и подполковника Андрея Мосунова воинских званий, а также прав на выходное пособие и пенсионное обеспечение. Подполковник Дмитрий Изварин освобожден от службы из-за служебного несоответствия. Начальник отдела хранения горючего Объединенного центра обеспечения майор Александр Ляляев и начальник Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами полковник Руслан Кубаль будут переведены на нижестоящие должности. Министр также анонсировал дальнейшие проверки в ведомстве.