Под Саратовом достали утопленника в носках

Жителя города Балаково достали со дна оросительного канала, который протекает посередине населенного пункта.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, прогуливавшиеся по набережной горожане заметили в воде тело человека.

Прибывшие на место обнаружения страшной находки спасатели вытащили на берег утонувшего мужчину.