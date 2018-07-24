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Под Саратовом достали утопленника в носках
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Под Саратовом достали утопленника в носках 

Новости Саратова 46 минут назад
Фото: Новости Саратова
Жителя города Балаково достали со дна оросительного канала, который протекает посередине населенного пункта.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, прогуливавшиеся по набережной горожане заметили в воде тело человека.
Прибывшие на место обнаружения страшной находки спасатели вытащили на берег утонувшего мужчину.
Примечательно, что погибший утонул в носках, что вызвало некоторое недоумение у очевидцев. Следственный комитет начал проверку. Пока устанавливается личность утонувшего, а также обстоятельства происшествия.
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