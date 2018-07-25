Йокич считает, что «Домжале» показывает едва ли не самый красивый футбол в Словении

Защитник «Уфы» Боян Йокич заявил, что соперник российской команды по второму квалификационному раунду Лиги Европы «Домжале» показывает едва ли не самый красивый футбол в чемпионате Словении

Первый матч команд состоится 26 июля в Уфе . Ответная встреча пройдет 2 августа в Словении.

"Домжале" — сильный клуб, у которого очень квалифицированный главный тренер — Симон Рожман. Эта команда не боится играть от себя, первым номером, и показывает едва ли не в самый красивый футбол в чемпионате Словении. Футболисты «Домжале» в восторге, что они попали в Лигу Европу и готовы к бескомпромиссной борьбе в этом турнире", — цитирует Йокича сайт «Уфы».

"Футболисты «Домжале» всегда играют в атакующий футбол и действуют на поле смело и агрессивно. Так что я думаю, что с первых же минут на стадионе «Нефтяник» они попробуют сыграть в атаку", — добавил словенский защитник.

Клуб из Уфы впервые в своей истории пробился в квалификацию Лиги Европы, заняв в минувшем сезоне шестое место в чемпионате России

"Думаю, что эта дата (26 июля) является наиважнейшей в истории нашего клуба. Нет, скажу даже больше — не только для клуба, но и для всего города Уфа! Мы знаем, что в Европе нас ждут тяжелые соперники, но мы отдадим все силы для победы и нашего успеха", — заключил Йокич.