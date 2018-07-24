В Уфе сотрудник ГИБДД за 25 тыс. рублей продал «красивый» номер

Уфе бывший начальник отдела регистрации автомототранспортных средств ГИБДД по столице попытался сделать небольшой бизнес на красивых номерах. В результате чего попал под суд.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, в июле 2017 года бывший начальник предложил знакомой купить за 25000 рублей красивый номер на автомобиль. Дама любезно согласилась принять госномер с цифрами 777, но произвести оплату сразу не смогла и попросила отдать деньги «попозже».

Однако это «попозже» затянулось и через некоторое время общий знакомый покупательницы номера и предприимчивого полицейского начал получать звонки с требованием отдать деньги за автомобильный номер, к которому он не имеет никакого отношения.

Через некоторое время была проведена оперативная комбинация, в результате которой бывшего начальника задержали. Красивые цифры стали роковыми для бывшего служивого. Было возбуждено уголовное дело. На данный момент следствие закончено, обвинение предъявлено, документы переданы в суд.

Подозреваемый так и не признал свою вину.