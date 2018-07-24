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В Эймсбери снимут оцепление у дома погибшей от отравления женщины
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В Эймсбери снимут оцепление у дома погибшей от отравления женщины 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости. Полиция во вторник вечером снимет оцепление вокруг здания приюта, где проживала скончавшаяся от отравления в Эймсбери Дон Стерджесс, сообщила полиция графства Уилтшир.
Приют расположен в Солсбери, следственные действия в нем начались после того, как правоохранительные органы установили личности пострадавших при отравлении.
"Здание было передано от контртеррористической полиции Уилтширскому полицейскому управлению. Следствию больше не нужно в нем работать, и местный совет начинает в нем восстановительные работы. Оцепление будет снято этим вечером. Риска загрязнения в здании выявлено не было, управление здравоохранения Англии отмечает, что общий риск остается низким", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции графства.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
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