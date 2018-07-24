Воронежцы смогут бесплатно получить грамотную правозащитную помощь 

Начал работу Совет при президенте России. У воронежцев есть возможность грамотную правозащитную помощь. Совет при президенте России начал приём граждан в регионе во вторник, 24 июля. На приём записалось около десяти человек. Темы обращений в основном социальные — это проблемы ЖКХ, аварийного жилья, прав детей-сирот и обеспечения лекарственными препаратами. Совет помогает грамотно составить заявление в нужную инстанцию и в дальнейшем контролирует решение вопроса. Более масштабная задача — обобщение самых острых проблем в конкретном регионе для того, чтобы рассказать о них лично президенту страны. — На основании наших рекомендаций и замечаний президент даёт поручения федеральным органам исполнительной власти, которые дальше осуществляют превращение этих советов в жизнь, — отметил член совета по развитию гражданского общества при президенте РФ Евгений Мысловский. Приём граждан продлится с 24 по 26 июля. Желающим попасть на приём нужно записаться по телефону 8 (473) 212-65-79 и взять с собой паспорт, письменное обращение в Совет при Президенте и документы, подтверждающие основание обращения. Даты и время проведения: 24 июля с 14:00 до 21:00 25 июля с 13:00 до 23:00 26 июля с 11:00 до 21:00 Место проведения: малый зал Воронежской областной Думы. Адрес: г. Воронеж, ул. Кирова, 2 (вход со стороны ул. Пушкинской).