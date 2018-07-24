В Москве установят лифты с видеосвязью

В жилых домах столицы начали устанавливать современные малошумные лифты «Стриж». Новые модели оборудованы мониторами с возможностью видеосвязи с диспетчером.

Малошумные лифты, устанавливаемые в рамках проекта «Умный квартал», уже действуют трёх подъездах дома по улице Новомарьинская.

Как пояснили АГН «Москва» в пресс-службе комплекса городского хозяйства, если лифт по какой-то причине остановится, то при нажатии кнопки «Связь с диспетчером» появится видеосвязь, что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями.