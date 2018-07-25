В соцсетях KAMA TYRES можно будет следить за событиями «Шелкового пути»

Продукция шинного комплекса KAMA TYRES была выбрана специалистами команды «КАМАЗ-мастер» для комплектации автомобилей технического сопровождения, участвующих в ралли «Шелковый путь». Эта одна их сложнейших гонок пройдет в России с 20 по 27 июля. «Уверены, что шины КАМА станут надежным партнером команды технической поддержки «КАМАЗ-мастер», помогут им преодолеть трудности пути, вовремя прийти на помощь, и в экстремальных условиях покажут лучшие результаты. А для поклонников «Шелкового пути» мы будем вести дневник соревнований в наших соцсетях», — рассказал Андрей Бутон , заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу. Машина технической помощи — это обязательный участник всех крупных автомобильных гонок. Она доставляет запасные части, необходимое оборудование и специальные инструменты для обслуживания и ремонта различной степени сложности гоночных болидов. Грузовые КАМА 1260-2 будут установлены на основные автомобили технического сопровождения команды «КАМАЗ-мастер». Шинный комплекс KAMA TYRES в социальных сетях: · https://www.instagram.com/kamatyres_offical/ · https://vk.com/kamatyres_offical · https://www.facebook.com/kamatyres/ · https://www.ok.ru/kamatyres