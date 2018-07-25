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В соцсетях KAMA TYRES можно будет следить за событиями «Шелкового пути»
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В соцсетях KAMA TYRES можно будет следить за событиями «Шелкового пути» 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Продукция шинного комплекса KAMA TYRES была выбрана специалистами команды «КАМАЗ-мастер» для комплектации автомобилей технического сопровождения, участвующих в ралли «Шелковый путь». Эта одна их сложнейших гонок пройдет в России с 20 по 27 июля.
«Уверены, что шины КАМА станут надежным партнером команды технической поддержки «КАМАЗ-мастер», помогут им преодолеть трудности пути, вовремя прийти на помощь, и в экстремальных условиях покажут лучшие результаты. А для поклонников «Шелкового пути» мы будем вести дневник соревнований в наших соцсетях», — рассказал Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.
Машина технической помощи — это обязательный участник всех крупных автомобильных гонок. Она доставляет запасные части, необходимое оборудование и специальные инструменты для обслуживания и ремонта различной степени сложности гоночных болидов.
Грузовые КАМА 1260-2 будут установлены на основные автомобили технического сопровождения команды «КАМАЗ-мастер».
Шинный комплекс KAMA TYRES в социальных сетях:
· https://www.instagram.com/kamatyres_offical/
· https://vk.com/kamatyres_offical
· https://www.facebook.com/kamatyres/
· https://www.ok.ru/kamatyres
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