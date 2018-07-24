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Китай принимает строгие меры в отношении нарушений с иностранной валютой
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Китай принимает строгие меры в отношении нарушений с иностранной валютой 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Пекин, 24 июля /Синьхуа/ — Государственное управление валютного контроля КНР /ГУВК/ за первую половину этого года разобрало 1354 связанных с иностранной валютой нарушений, прирост числа рассмотренных дел год к году составил 19,7 проц. Об этом сообщается в опубликованном сегодня официальном заявлении.
ГУВК в опубликованном в интернете заявлении сообщило, что сумма взысканных им штрафов и конфискованных средств составила 345 млн юаней /50,8 млн долларов США/, что почти на 60 проц больше чем в аналогичном периоде прошлого года.
Из числа этих нарушений 559 были совершены отдельными лицами, 455 — финансовыми структурами, а остальные — предприятиями.
ГУВК заявило, что с целью защиты экономической и финансовой безопасности продолжит борьбу с нарушениями на рынке, включая мошенничества и подпольную банковскую деятельность. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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