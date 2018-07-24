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В Петербурге Банк России начал взвешивать посетителей при входе
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В Петербурге Банк России начал взвешивать посетителей при входе 

Собака.ru 57 минут назад
Фото: Собака.ru
Посетители зданий Северо-Западного главного управления Банка России в Петербурге пожаловались, что после смены руководителя управления их начали просить вставать на весы при входе. В ЦБ заявили, что это необходимая практика.
«В системах безопасности некоторых объектов Банка России, обеспечивающих пропускной режим, реализована возможность, которая исключает прохождение через входной шлюз более одного человека по одному электронному пропуску, — пояснили в управлении по связям с общественностью банка. — Для использования данной возможности необходима информация о весе посетителя, которая фиксируется при оформлении пропуска».
Как в банке поступают с теми, кто резко похудел или набрал в весе, там уточнять не стали, сославшись на то, что ответ согласован с руководством и изменению не подлежит. Таким же образом остался без ответа и вопрос, почему охрана не может на глаз определить — один или два человека заходят в «шлюз».
По материалам «Фонтанки»
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