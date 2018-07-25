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В Подмосковье перезаключено более половины договоров на вывоз мусора
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В Подмосковье перезаключено более половины договоров на вывоз мусора 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева отметила, что договоров перезаключено уже более половины. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
По ее словам, работа ведется в рамках деятельности штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Особое внимание уделено жилому сектору и садоводческим товариществам.
Полностью с объемом подписания договоров справились 25 муниципалитетов. И на данный момент документы перезаключены в 8,4 тысячи СНТ. Отмечается, что данная процедура закреплена законодательством правительства Московской области.
Фото: pixabay.com
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