В Подмосковье перезаключено более половины договоров на вывоз мусора

Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева отметила, что договоров перезаключено уже более половины. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. По ее словам, работа ведется в рамках деятельности штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Особое внимание уделено жилому сектору и садоводческим товариществам. Полностью с объемом подписания договоров справились 25 муниципалитетов. И на данный момент документы перезаключены в 8,4 тысячи СНТ. Отмечается, что данная процедура закреплена законодательством правительства Московской области Фото: pixabay.com