Посольство России настаивает на доступе к материалам дела по ЧП в Эймсбери

Несколько дней назад пострадавший при отравлении в Эймсбери Чарли Роули был выписан из больницы и теперь находится под наблюдением полиции.

"Произошедшее с британским гражданином не относится к компетенции посольства и не входит в круг вопросов российских консульских служб. Однако в силу того, что британская полиция, политики и СМИ последовательно заявляют о связи отравления в Эймсбери с делом Скрипалей, российская сторона продолжает настаивать на доступе к проводимому «за закрытыми дверями» расследованию", — сказал пресс-секретарь.

Дипломат привел слова брата пострадавшего Мэтью Роули, согласно которым Чарли находится взаперти в отдельной комнате без доступа к новостям и возможности выйти на улицу.

"Полиция выдала ему телефон и, понятно, контролирует его разговоры. Это напоминает ситуацию с Сергеем Юлией Скрипалями , которых британские власти спрятали от британской и международной общественности под надуманными предлогами. Складывается впечатление, что пациентов «выписывают» из больницы с главной целью не допустить их свободного общения с внешним миром. Это элемент общей линии британских властей на засекречивание информации, которая могла бы пролить свет на то, что в действительности произошло в Солсбери и Эймсбери", — заявил пресс-секретарь.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву , но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.