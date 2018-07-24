Информационно-справочный центр ЦИК начнет работать в среду

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости Центральная избирательная комиссия России в среду запустит работу информационно-справочного центра к единому дню голосования 9 сентября, по бесплатному телефону горячей линии избиратели смогут получить любую связанную с выборами справочную информацию, а чат-бот на сайте ЦИК поможет найти избирательный участок или уточнить, где можно подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Информационно-справочный центр ЦИК начнет работать в среду, 25 июля, когда в территориальных избирательных комиссиях, многофункциональных центрах, а также на портале госуслуг начнется прием заявлений избирателей, желающих 9 сентября проголосовать не по месту официальной регистрации, а по месту фактического нахождения.

"В период с 25 июля по 5 сентября Информационно-справочный центр будет работать с 9:00 до 18:00 по московскому времени. С 9:00 6 сентября он перейдет на круглосуточный режим работы. Завершит свою деятельность центр в 18:00 10 сентября 2018 года", — указано в сообщении на сайте ЦИК.

Так, по бесплатному многоканальному телефону горячей линии 8 (800) 222 11 83 можно будет получить информацию о проходящих избирательных кампаниях, разъяснения о порядке обращения в Центризбирком, узнать о порядке реализации избирательных прав и запросить контакты избирательных комиссий. Звонки из-за границы будут приниматься по телефону +7 (495) 727 22 33, отметили в ведомстве.

"Новацией этого года станет чат-бот на официальном сайте ЦИК России, в котором можно будет уточнить, где избиратель может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, а также найти избирательный участок", — сообщает сайт Центризбиркома.