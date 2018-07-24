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Самый богатый человек в истории — кто он? Спойлер: это не кто-то из Кардашьян
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Самый богатый человек в истории — кто он? Спойлер: это не кто-то из Кардашьян 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
С ноября 2017 года Джефф Безос (54), глава и основатель Amazon, считается самым богатым человеком планеты, согласно данным Forbes Real Time.
Год назад его состояние оценивалось в 90,5 миллиардов долларов, но за прошедшее время кое-что изменилось и теперь эта цифра… удвоилась, достигнув значения в 150 миллиардов! Благодаря этому Джефф становится не только самым богатым на планете, но и самым богатым в истории.
Между прочим, у следующего за Безосом в списке «самых богатых» Билла Гейтса (62) насчитывается всего 55 миллиардов долларов, так что ему, кажется, не стоит беспокоиться о том, что кто-то побьет его рекорд.
Джефф создал Amazon в 1994 году как интернет-магазин книг, а сегодня мы все знаем его как крупнейшую торговую Интернет-площадку. Также он принял участие в создании таких бизнес-проектов, как Uber, Airbnb и Twitter.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samyj-bogatyj-chelovek-v-istorii-kto-on-spojler-eto-ne-kto-to-iz-kardashyan/
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