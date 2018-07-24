«Победа» намерена начать летать зимой из Москвы в Карелию 

В настоящее время до столицы жители республики могут долететь на самолете компании S7 Airlines.
Авиакомпания «Победа» с ноября 2018 года может открыть рейсы в Петрозаводск. Об этом говорится в справке к рабочей поездке премьера РФ Дмитрия Медведева в Северо-Западный федеральный округ, передает «Интерфакс».
— Правительством республики Карелия достигнуты договоренности с ООО «Авиакомпания „Победа“ об осуществлении с ноября 2018 года пассажирских перевозок воздушным транспортом данной авиакомпанией, — указано в материалах.
В пресс-службе компании „Интерфаксу“ подтвердили, что начнут летать из Москвы в Карелию в зимнем расписании 2018 года, не сказав точный месяц.
Сейчас аэропорт Петрозаводска обслуживает рейсы двух авиакомпаний: S7 Airlines, которая выполняет ежедневные перевозки из московского »Домодедово», и «2-го Архангельского объединенного авиаотряда», летающего в Карелию два раза в неделю.
По материалам: ptzgovorit.ru