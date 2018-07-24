Известного писателя уличили в симпатиях к Рейху

В СМИ появились сообщения о том, что Гаспарян предложил обратиться к опыту Германии времён Второй мировой войны в ответ на новость о разработке Минобороны РФ приказа о постановке гражданских автомобилей на воинский учет.

Сам Армен Гаспарян достаточно резко парировал нападки в прессе. По его словам, он всего лишь призывал изучить суть транспортного вопроса в период существования Рейха.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны России подготовило поправки в приказ о воинском учёте автомобилей. Ведомство предлагает ставить на учёт весь без исключения гражданский легковой транспорт, который в случае военных действий будет передан армии.