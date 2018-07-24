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Сложился, как карточный: в Батуми обрушился трехэтажный дом
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Сложился, как карточный: в Батуми обрушился трехэтажный дом 

Мир24 1 час назад
Под завалами оказались четыре строителя. Один сейчас находится в реанимации.
«Я рядом находился. Вдруг поднялась пыль. Я услышал страшный шум, грохот. Рабочие кричали. Мы их вытащили из-под завалов. К счастью, никто не погиб», — сказал очевидец Джамал Диасамидзе.
По словам очевидцев, новостройка обвалилась за считанные секунды. Строители в это время завершали перекрытие последнего этажа. Сейчас на месте работают криминалисты. По предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушения строительных нормативов. Возбуждено уголовное дело. Инженеры и архитекторы дают показания в полиции.
Напомним, накануне в американском Майами-Бич рухнул 13-этажный дом. В результате инцидента пострадал один человек. Многоэтажку подготовили под снос, однако до планового обрушения она не простояла.
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