Сложился, как карточный: в Батуми обрушился трехэтажный дом

Под завалами оказались четыре строителя. Один сейчас находится в реанимации.

«Я рядом находился. Вдруг поднялась пыль. Я услышал страшный шум, грохот. Рабочие кричали. Мы их вытащили из-под завалов. К счастью, никто не погиб», — сказал очевидец Джамал Диасамидзе.

По словам очевидцев, новостройка обвалилась за считанные секунды. Строители в это время завершали перекрытие последнего этажа. Сейчас на месте работают криминалисты. По предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушения строительных нормативов. Возбуждено уголовное дело. Инженеры и архитекторы дают показания в полиции.

Напомним, накануне в американском Майами-Бич рухнул 13-этажный дом. В результате инцидента пострадал один человек. Многоэтажку подготовили под снос, однако до планового обрушения она не простояла.

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