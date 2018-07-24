«Он должен уметь объявлять забастовки». Профсоюзам ищут нового лидера

Михаилу Шмакову прочат скорый уход с поста председателя ФНПР. Произойти это может быть гораздо раньше, чем истечет очередной срок его полномочий (заканчивается через два года). По словам источника «ФедералПресс», замену Шмакова в Кремле планировали еще в 2003 году. Но профсоюзному лидеру каждый раз удавалось переигрывать ситуацию в свою пользу. «Он контролирует президиум, — говорит собеседник агентства. — Но весь вопрос в том, есть ли у него грехи. Скорее всего, есть. Поэтому при определенном давлении может уйти без борьбы».

Поводом для такого давления может стать несогласие профсоюзов с изменением пенсионного законодательства и объявленные в связи с этим акции протеста. По словам источников, это выйдет боком и самому Шмакову, и его первому заместителю и, помимо прочего, вице-спикеру Госдумы Андрею Исаеву . Исаев — тот человек, который в нижней палате парламента наиболее активно выступал и говорил о важности принятия законопроекта.

Об этом пишет и популярный телеграм-канал Незыгарь. Якобы в то время, когда варианты поправок обсуждались еще кулуарно, Исаев заверял премьер-министра Дмитрия Медведева в том, что с профсоюзами все пройдет гладко, без каких-либо волнений. Но там, «мягко говоря, без понимания отнеслись к правительственной инициативе». «Еще до того, как ФНПР огласила официальную позицию на этот счет, профсоюзные объединения в регионах заявили массовые протесты», — пишет ТГ-канал. Ни на какие уговоры и доводы Исаева Михаил Шмаков якобы не соглашался. Да и регионы уже было не остановить. Только вот вывести тысячи, а тем более десятки тысяч возмущенных трудящихся, как это было в 1990-е, профсоюзам не удалось даже в городах-миллионниках.

Но и этого оказалось достаточно, чтобы о досрочном уходе Шмакова стали говорить как о вопросе времени. До сих пор молчавшие независимые профсоюзы считались таковыми только на бумаге. Последние годы они чаще занимали соглашательскую позицию. В этом профсоюзы очень похожи, например, на парламентскую оппозицию, которая лишь играет отведенную ей роль: должен же кто-то выступать против политического большинства. Из-за этого доверие к ФНПР, как и ее авторитет и влияние, оказались на крайне низком уровне.

По данным опроса Левада-Центра, в октябре 2017 года 24% респондентов уверенно сказали, что профсоюзы совсем не заслуживают доверия, и только 22% сказали, что «вполне заслуживают». Исследования ВЦИОМ за последние четыре месяца (с марта по июнь) показывают, что одобряют деятельность профсоюзов около 33% респондентов (меньше только одобрение деятельности оппозиции), не одобряют — 31% опрошенных. Вряд ли можно назвать такие показатели успехом.

Надо понимать, что сегодня успех кроется не в протестной активности, как это было в 1990-е годы (тогда профсоюзы были на пике своей популярности, которая, впрочем, зиждилась на авторитете, заработанном еще в советские годы), а в отстаивании интересов работающих людей. Много ли было побед на этом фронте?.. На многих предприятиях со сменой собственников профсоюзные ячейки ликвидировались — ФНПР не смогла защитить даже свои «первички». В новой России появились альтернативные профсоюзы, которые со временем набрали вес. В январе этого года дошло даже до того, что в Санкт-Петербурге городской суд принял решение о ликвидации крупного Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация», в которую входили сотрудники автопредприятий России.

Со скандалом 68-летнего Михаила Шмакова, конечно, никто не отправит на заслуженный отдых. В профсоюзных кругах говорят, что воспользуются, скорее всего, традиционной для таких случаев заготовкой — «по состоянию здоровья». Тем более что Шмаков находится в таком возрасте, когда подобная формулировка весьма уместна.

Возникшую вокруг Шмакова шумиху генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков объясняет тем, что «у Шмакова всегда было много конкурентов на месте главы ФНПР». «Да, с ним всегда могли договориться, но при этом он вёл и ведёт себя достаточно независимо, часто критикуя то же правительство. В этой связи многие хотели бы сменить его на более лояльного человека. Особенно в связи с грядущими реформами», — отмечает политолог.

Поиски нового лидера профсоюзов уже ведутся. Очевидно, что это должен быть человек, который если не полностью, то максимально устроит обе стороны — и профсоюзы (равно трудящихся), и власти. «Преемник главы ФНПР (когда бы ни встал вопрос об этом) не обязан иметь широкую стартовую узнаваемость, — полагает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков . — В идеале, такого человека должна позитивно воспринимать аудитория, для которой важна социальная повестка (то есть, „левые“ в широком смысле, включая лояльных властям социал-консерваторов)».

Чаще всего называют имя Валерия Рязанского — главы комитета Совета Федерации по социальной политике. Эта кандидатура (к слову, Рязанский младше Шмакова всего на год) действительно кажется компромиссной. Помимо парламентской, он активно занимается партийной и общественной деятельностью. Сенатор с 2008 года возглавляет Союз пенсионеров России. Много лет является председателем социальной платформы «Единой России» . К тому же Рязанский считается одним из самых опытных переговорщиков. Это его качество теоретически должно помочь разрешить многие внутренние и внешние противоречия, связанные с деятельностью ФНПР.

Вместе с тем эксперты делать выводы не спешат. Политолог Илья Гращенков называет Валерия Рязанского «более системным человеком», который всегда критиковал Шмакова за «разбрасывание деньгами» (например, в связи с повышением МРОТ). Но он не уверен, что отставка произойдет уже в ближайшее время. «Кроме Рязанского, кандидатов довольно много. Можно было бы назначить даже кого-то из „левых“, например Грудинина. Власти нужно укреплять позиции на левом фланге», — поясняет эксперт.

С большей уверенностью, как считает политолог Михаил Нейжмаков, сегодня можно говорить только о другом: «роль ФНПР в работе с протестной средой в перспективе может возрасти, в том числе, на фоне вызовов, с которыми сталкиваются партии парламентской оппозиции».

Сам Валерий Рязанский категорически отрицает возможный переход в ФНПР. В разговоре с журналистом «ФедералПресс» сенатор заявил, что это «какие-то фантазии». «Я не то, чтобы не рассматриваю [таких перспектив], я считаю это неправильным, — заявил Рязанский. — Что такое председатель Федерации независимых профсоюзов? Это человек, который должен уметь объявлять забастовки, уметь выступить на митинге. Это не мой стиль, поэтому я даже не хочу комментировать».

Фото: ФедералПресс