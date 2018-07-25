Единоросс Андрей Исаев может лишиться высокого профсоюзного поста

Из-за принятия Госдумой в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста между профсоюзами и партией власти разгорается большой конфликт, отмечает человек в ФНПР, с ним соглашается еще один единоросс. За проект голосовали только единороссы, а Исаев — один из основных спикеров партии по этому вопросу: он регулярно выступает на пленарных заседаниях, общается с Министерством труда

Два собеседника в ФНПР говорят, что вопрос об отставке Исаева, вероятно, будет поднят осенью. ФНПР выступает против конкретно этого закона и его рассмотрения, потому что документ сырой и для него нет обоснований, поясняет один из собеседников: «А Андрей Константинович [Исаев] — человек партийный, его партия обязала так голосовать. Поэтому он и голосует в соответствии с линией партии». По его словам, от членов профсоюзов приходят многочисленные предложения о рассмотрении вопроса об Исаеве: «Это выборная должность. Он может ее лишиться, если члены генсовета ФНПР проголосуют за такое решение». Пока точно не известно, когда будет рассматриваться этот вопрос, слово за председателем ФНПР, добавляет собеседник: «Недовольных позицией Исаева очень много, потому что нельзя быть и тут и там. Либо приостанавливай членство в партии, высказывай свою гражданскую позицию. Но он депутат и поступает так, как ему подсказывают обстоятельства».

О том, что в региональных профсоюзных организациях много недовольных голосованием Исаева, говорит и второй собеседник в ФНПР. Шмаков отказался от комментариев.

Сам Исаев заявил «Ведомостям», что никуда из ФНПР не собирается, и напомнил, что 26 июня исполком федерации принял официальное решение по этому вопросу: «Найдите в моих высказываниях хоть один тезис, противоречащий этому решению».

В решении исполкома сказано, что законопроект о повышении пенсионного возраста не учитывает всех рисков для работников и пенсионеров и не согласуется с майским указом президента, «которым поставлена задача искоренения бедности и повышения благосостояния пенсионеров». Исполком также одобрил позицию профсоюзной стороны в трехсторонней комиссии о необходимости «пакетного» рассмотрения проблем, связанных с этим законопроектом, включая увеличение размеров зарплаты, ратификацию без изъятий 102-й Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, пересмотр методики определения прожиточного минимума, повышение качества медицинских услуг и принятие ряда других мер для устойчивости и развития пенсионной системы.

В конце мая Шмаков направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву , где высказался против реформы, а позднее призвал руководителей профсоюзов проводить публичные акции протеста. Несколько близких к администрации президента собеседников говорили «Ведомостям», что участие лояльных власти профсоюзов в этих протестах необходимо Кремлю, поскольку позволит выпустить пар, оттеснить внесистемную оппозицию и показать, что власть готова пойти на уступки.