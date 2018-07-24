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Житель Подмосковья случайно выпил жидкость для уничтожения клопов и попал в реанимацию
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Житель Подмосковья случайно выпил жидкость для уничтожения клопов и попал в реанимацию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Жителя Ногинского района доставили в столичную больницу с отравлением токсическими веществами, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 23 июля в НИИ им. Н. Склифосовского доставили 43-летнего жителя села Ивановское Ногинского района, у которого выявили отравление фосфорорганическими соединениями. «Мужчина пояснил, что у себя дома случайно выпил жидкость для уничтожения клопов», — сказал источник.
На данный момент пациент находится в токсикореанимации. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
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