Житель Подмосковья случайно выпил жидкость для уничтожения клопов и попал в реанимацию

По словам собеседника агентства, 23 июля в НИИ им. Н. Склифосовского доставили 43-летнего жителя села Ивановское Ногинского района, у которого выявили отравление фосфорорганическими соединениями. «Мужчина пояснил, что у себя дома случайно выпил жидкость для уничтожения клопов», — сказал источник.

На данный момент пациент находится в токсикореанимации. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.