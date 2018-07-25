Посольство РФ указало на появление новых противоречий вокруг инцидента в Эймсбери

ЛОНДОН, 25 июля. / ТАСС /. Посольство РФ в Лондоне указало на появление новых противоречий вокруг инцидента в Эймсбери, которые вносят неразбериху в процесс выяснения обстоятельств отравления нервно-паралитическим веществом двух британских граждан. Об этом говорится в опубликованном в среду в Twitter сообщении.

"Запечатанная коробка, выброшенная склянка или флакон духов, который был сломан голыми руками? Британские СМИ (и, весьма вероятно, правительство) мутят воду свежими и противоречивыми теориями инцидента в Эймсбери, но по-прежнему возлагают вину на Россию", — констатировали в российском диппредставительстве.

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они отравились «Новичком» — тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании , и его дочь Юлия. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, при этом Роули 20 июля был выписан из больницы.

Роули в интервью телеканалу ITV сообщил, что подарил своей подруге Стерджес найденный им флакон духов, который не вызвал у обоих подозрения, поскольку с виду выглядел совершенно новым. Он также рассказал, что внутри емкости находилась маслянистая жидкость, непохожая по своему составу на парфюм. Она же попала на его руки, после чего он быстро смыл ее.

Британские СМИ со ссылкой на брата Чарльза Мэттью ранее сообщали, что якобы изначально флакон в парке Солсбери нашла Стерджес, думая, что это духи, она распылила его содержимое себе на запястья. После этого находку в руки взял ее спутник, а затем разбил или сломал ее, в результате чего часть вещества вылилась на него.