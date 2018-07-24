Посольство РФ: британские власти изолировали выжившего после отравления в Эймсбери

"Согласно Мэтью Роули, его брат Чарльз находится взаперти в отдельной комнате без доступа к свежим новостям и возможности выйти на улицу. Полиция выдала ему телефон и, понятно, контролирует его разговоры. Это напоминает ситуацию с Сергеем и Юлией Скрипалями, которых британские власти спрятали от британской и международной общественности под надуманными предлогами. Складывается впечатление, что пациентов «выписывают» из больницы с главной целью не допустить их свободного общения с внешним миром", — говорится в коммюнике, в котором подчеркивается, что засекреченная британскими властями информация «могла бы пролить свет на то, что в действительности произошло в Солсбери и Эймсбери».

44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, предположил, что они отравились тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте, по версии Лондона, были отравлены Скрипали. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, Роули 20 июля был выписан.