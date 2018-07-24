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Посольство РФ: британские власти изолировали выжившего после отравления в Эймсбери
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Посольство РФ: британские власти изолировали выжившего после отравления в Эймсбери 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Британские власти изолировали от общественности пострадавшего от воздействия нервно-паралитическим веществом Чарльза Роули, как ранее поступили и с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Об этом во вторник сообщило посольство РФ в Лондоне.
"Согласно Мэтью Роули, его брат Чарльз находится взаперти в отдельной комнате без доступа к свежим новостям и возможности выйти на улицу. Полиция выдала ему телефон и, понятно, контролирует его разговоры. Это напоминает ситуацию с Сергеем и Юлией Скрипалями, которых британские власти спрятали от британской и международной общественности под надуманными предлогами. Складывается впечатление, что пациентов «выписывают» из больницы с главной целью не допустить их свободного общения с внешним миром", — говорится в коммюнике, в котором подчеркивается, что засекреченная британскими властями информация «могла бы пролить свет на то, что в действительности произошло в Солсбери и Эймсбери».
44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, предположил, что они отравились тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте, по версии Лондона, были отравлены Скрипали. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, Роули 20 июля был выписан.
По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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