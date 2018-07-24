Полиция закончила сбор доказательств в общежитии, где жила пострадавшая в Эймсбери женщина 

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники британской контртеррористической полицейской сети прекратили работу по сбору возможных вещественных доказательств в общежитии в Солсбери, где проживала пострадавшая от воздействия нервно-паралитического вещества британка Дон Стерджес. Об этом во вторник сообщила пресс-служба полиции графства Уилтшир.
По ее данным, ограждения вокруг здания будут убраны уже этим вечером, после чего будет проведена работа по его возвращению в общественное пользование. «Важно указать, что в доме не было выявлено риска заражения и что оценка [правительственной службы] Public Health England состоит в том, что угроза для широкой общественности остается на низком уровне», — сказал представитель уилтширской полиции Пол Миллс.
44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, предположил, что они отравились тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте, по версии Лондона, были отравлены Скрипали. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, Роули 20 июля был выписан.
По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.