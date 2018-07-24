Полиция закончила сбор доказательств в общежитии, где жила пострадавшая в Эймсбери женщина

ЛОНДОН, 24 июля. / ТАСС /. Сотрудники британской контртеррористической полицейской сети прекратили работу по сбору возможных вещественных доказательств в общежитии в Солсбери, где проживала пострадавшая от воздействия нервно-паралитического вещества британка Дон Стерджес . Об этом во вторник сообщила пресс-служба полиции графства Уилтшир.

По ее данным, ограждения вокруг здания будут убраны уже этим вечером, после чего будет проведена работа по его возвращению в общественное пользование. «Важно указать, что в доме не было выявлено риска заражения и что оценка [правительственной службы] Public Health England состоит в том, что угроза для широкой общественности остается на низком уровне», — сказал представитель уилтширской полиции Пол Миллс.

44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, предположил, что они отравились тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте, по версии Лондона, были отравлены Скрипали. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, Роули 20 июля был выписан.