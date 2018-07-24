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В зоне отдыха заречных микрорайонов утонул пьяный мужчина
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В зоне отдыха заречных микрорайонов утонул пьяный мужчина 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Мужчина моментально ушел ко дну. Найти его тело пока не удалось
Трагедия произошла сегодня, 24 июля, около девяти часов вечера в зоне отдыха заречных микрорайонов, рядом с домом №2 по улице Астраханской. Нетрезвый мужчина, по словам очевидцев, нырнул в реку, желая искупаться, и утонул.
В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области корреспонденту 72.ru сообщили, что вызов поступил в 20:49, бригада скорой приехала на место через шесть минут. Тело мужчины пока не нашли.
В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что если тело не найдут в ближайшее время, то поиски возобновятся утром.
— Полиция нам сообщила, что мужчина нырнул в реку. Водолазы тюменской службы спасения не могут работать в потемках, поэтому они приступят к поисковым работам утром, — уточнили в пресс-службе ведомства.
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