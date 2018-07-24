В зоне отдыха заречных микрорайонов утонул пьяный мужчина

Мужчина моментально ушел ко дну. Найти его тело пока не удалось

Трагедия произошла сегодня, 24 июля, около девяти часов вечера в зоне отдыха заречных микрорайонов, рядом с домом №2 по улице Астраханской. Нетрезвый мужчина, по словам очевидцев, нырнул в реку, желая искупаться, и утонул.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области корреспонденту 72.ru сообщили, что вызов поступил в 20:49, бригада скорой приехала на место через шесть минут. Тело мужчины пока не нашли.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что если тело не найдут в ближайшее время, то поиски возобновятся утром.

— Полиция нам сообщила, что мужчина нырнул в реку. Водолазы тюменской службы спасения не могут работать в потемках, поэтому они приступят к поисковым работам утром, — уточнили в пресс-службе ведомства.