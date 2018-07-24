Ещё
Нетаньяху поддержал русскоязычного кандидата в мэры Иерусалима
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху поддержал русскоязычного кандидата в мэры Иерусалима 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал кандидатуру своего русскоязычного соратника по правительству и правящей партии «Ликуд» Зеева Элькина на выборах мэра Иерусалима.
Сейчас Элькин совмещает посты министра экологии и по делам Иерусалима, входит в состав военно-политического кабинета, сопредседательствует в российско-израильской межправительственной комиссии и выполняет функции доверенного лица и личного переводчика главы правительства в его контактах с руководством РФ.
"Я поддерживаю выдвижение министра Зеева Элькина на пост мэра Иерусалима. В качестве депутата и министра, особенно министра по делам Иерусалима и культурного наследия, Элькин многое сделал на благо нашей столицы и доказал, что она близка его сердцу и очень ему дорога", — написал Нетаньяху в Twitter.
Для израильтян 900-тысячный Иерусалим — единая и неделимая столица еврейского государства и крупнейший его город. На его восточные районы и исторический центр претендуют палестинцы, а большая часть мирового сообщества считает статус Иерусалима одной из стержневых проблем палестино-израильского конфликта, которая должна решаться в переговорах между его сторонами.
Выборы градоначальника назначены на осень этого года.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль350
Россия стянула военную технику к западным рубежам545
Тяжелобольная Терехова не может говорить34
Скончался Александр Исаков10
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть213
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение