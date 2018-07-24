Нетаньяху поддержал русскоязычного кандидата в мэры Иерусалима

Сейчас Элькин совмещает посты министра экологии и по делам Иерусалима, входит в состав военно-политического кабинета, сопредседательствует в российско-израильской межправительственной комиссии и выполняет функции доверенного лица и личного переводчика главы правительства в его контактах с руководством РФ

"Я поддерживаю выдвижение министра Зеева Элькина на пост мэра Иерусалима. В качестве депутата и министра, особенно министра по делам Иерусалима и культурного наследия, Элькин многое сделал на благо нашей столицы и доказал, что она близка его сердцу и очень ему дорога", — написал Нетаньяху в Twitter.

Для израильтян 900-тысячный Иерусалим — единая и неделимая столица еврейского государства и крупнейший его город. На его восточные районы и исторический центр претендуют палестинцы, а большая часть мирового сообщества считает статус Иерусалима одной из стержневых проблем палестино-израильского конфликта, которая должна решаться в переговорах между его сторонами.

Выборы градоначальника назначены на осень этого года.