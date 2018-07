Хлои Кардашьян рассказала, как сбросила 15 кг за три месяца

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

После рождения дочери Тру Томпсон молодая мама Хлои Кардашьян не стала тянуть с приведением себя в форму и распрощалась с лишними килограммами всего за три месяца.

Звезда реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians рассказала в своем приложении (в котором она делится с пользователями своими идеями и советами во всем, что касается диет, шопинга и фитнеса), что ей удалось похудеть на 15 килограммов благодаря «кормлению грудью и высокой физической активности».

«После рождения Тру я не ставила себе задачу немедленно сбросить набранные килограммы, а просто хотела вернуться к обычному режиму, когда я занималась фитнесом 5–6 раз в неделю, — написала Хлои. — И вот результат. В июле Тру исполнилось 3 месяца. Я не думала о том, сколько именно мне надо сбросить к этому времени, учитывая, что первый месяц я не могла заниматься фитнесом. Тем не менее мне удалось сбросить 15 кг! Я в шоке, что я смогла так сильно похудеть за такое короткое время».

Что же позволило сестре Ким Кардашьян так легко распрощаться с лишним весом? По мнению самой звезды, в этом ей помогло «кормление грудью и физическая активность во время и после беременности». Однако Хлои упустила еще один немаловажный элемент успеха, о котором упоминала в своем приложении несколько недель назад, — низкоуглеводная белковая диета, которую ей прописал диетолог. Так что рецепт похудения стар как мир — никаких сладостей и беговая дорожка вместо уютного дивана.

