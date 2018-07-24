Собаки готовы сопереживать и утешать хозяина

К таким выводам пришли американские ученые из Макалестер-колледж. Их работа опубликована в научном издании Learning & Behavior.

Для того чтобы прийти к таким выводам специалисты провели исследование с участием 34 собак и их хозяев. Среди животных были как представители крупных пород (например, лабрадоры), так мелких (мопсы), а также несколько дворняг.

В ходе эксперимента хозяева садились на диван и начинали либо шепотом напевать колыбельную, либо плакать. При этом их любимец находился за дверью и слышал, что происходит в соседней комнате. Дверь была закрыта при помощи магнита, то есть, для того чтобы оказаться рядом с хозяином, питомцам требовалось приложить некоторое усилие. При этом исследователи замеряли уровень стресса собак.

Услышав плач хозяина, животные открывали дверь не чаще, чем, если слышали его шепот, однако делали это в три раза быстрее, желая оказаться рядом. Также исследователи обратили внимание, что даже собаки, не открывавшие дверь, делали это не из безразличия, а скорее из-за значительного повышения уровня стресса. То есть животные чувствовали себя слишком обеспокоенными и растерянными, чтобы предпринимать что бы то ни было.

По мнению авторов научной работы, собаки научились угадывать настроение людей, поскольку живут бок о бок с ними на протяжении десятков тысячелетий. Этим же специалисты объясняют готовность псов оказаться рядом с человеком, чтобы утешить его.

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