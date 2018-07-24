Ещё
Экс-супруг блогера Ники Белоцерковской больше не скрывает свой роман с актрисой Полиной Аскери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-супруг блогера Ники Белоцерковской больше не скрывает свой роман с актрисой Полиной Аскери 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
64-летний бизнесмен Борис Белоцерковский и 33-летняя актриса Полина Аскери впервые открыто появились на публике вместе.
23 июля на крыше Центрального рынка состоялась третья ежегодная премия журнала GQ «Ресторанный рейтинг», собравшая звездных ценителей гастрономического искусства и рестораторов. Среди гостей был замечен 64-летний бизнесмен Борис Белоцерковский. Однако, мужчина пришел не один, его сопровождала 33-летняя актриса Полина Аскери.
Это первый раз, когда пара Бориса и Аскери открыто вышли в свет вместе, чем официально подтвердили свой роман.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно о расставании Ники и Бориса Белоцерковских. Почти сразу в Сети появились слухи о том, что сердце бизнесмена занято, но официальных подтверждений от пары не поступало.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, starface
WMJ.ru: последние новости
Наташа Королева пришла на «Белые ночи Санкт-Петербурга» в корсете и колготках в сетку, а Кети Топурия — в скрывшем фигуру платье «По следам Кардашьян-Дженнеров»: Решетова поделилась откровенным снимком в бикини, а ее обвинили в плагиате Видео дня: Игги Азалия танцует тверк с ведром куриных крыльев на мощных ягодицах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль350
Россия стянула военную технику к западным рубежам545
Тяжелобольная Терехова не может говорить34
Скончался Александр Исаков10
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть213
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение