Экс-супруг блогера Ники Белоцерковской больше не скрывает свой роман с актрисой Полиной Аскери

23 июля на крыше Центрального рынка состоялась третья ежегодная премия журнала GQ «Ресторанный рейтинг», собравшая звездных ценителей гастрономического искусства и рестораторов. Среди гостей был замечен 64-летний бизнесмен Борис Белоцерковский. Однако, мужчина пришел не один, его сопровождала 33-летняя актриса Полина Аскери.

Это первый раз, когда пара Бориса и Аскери открыто вышли в свет вместе, чем официально подтвердили свой роман.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно о расставании Ники и Бориса Белоцерковских. Почти сразу в Сети появились слухи о том, что сердце бизнесмена занято, но официальных подтверждений от пары не поступало.

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Фото:Instagram, starface