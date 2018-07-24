Беналля считает свои действия на акции 1 мая в Париже легитимными

ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости . Бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля считает, что его действия на первомайской демонстрации были легитимными, заявил его адвокат Лоран-Франк Льенар.

"По его собственной оценке, его действия были легитимными. И мы будем бороться в суде, чтобы доказать, что эти действия были легитимными", — сказал адвокат в эфире телеканала BFMTV.

По мнению Льенара, «коллективная истерия развернулась сегодня, после чемпионата мира, чтобы нанести удар президенту республики». «Коллективная истерия, масштабы которой совершенно несопоставимы с теми действиями, о которых мы говорим», — добавил он.

По словам Льенара, речь идёт о том, что Беналля пытался помочь полицейским справиться с нарушителями порядка. Адвокат подчеркнул, что два человека, которые были затронуты действиями Беналля, не были ранены и не подавали жалобу.

Льенар также сообщил, что Беналля в скором времени сделает публичное заявление по поводу произошедшего инцидента.

Широкий общественный резонанс «дело Беналля» приобрело в середине прошлой недели после публикации во французских СМИ видео, на котором теперь уже бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля в ходе манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции и парламентская комиссия. В воскресенье Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны. Обвинения предъявлены также другому сотруднику Елисейского дворца Венсану Кразу. Ему также вменяются насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы и ношение оружия запрещенной категории. Кроме того, по этому делу от должности были отстранены три сотрудника полиции, которые обвиняются в передаче Беналля записи с камер видеонаблюдения.