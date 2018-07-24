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Старым девам на заметку: японка создает суперреалистичные 3D-портреты кошек из шерсти
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Старым девам на заметку: японка создает суперреалистичные 3D-портреты кошек из шерсти 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Художница Вакунеко вкладывает столько любви в своих шерстяных котиков, что относиться к ним равнодушно просто невозможно.
Они выглядят очень реалистично. Даже слишком реалистично. Пугающе реалистично. Возможно, благодаря ей таксидермистов станет меньше.
Японская художница создает объемные кошачьи портреты из шерсти и иголок для валяния. Работа очень тонкая, но результат превосходит все ожидания.
Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
13 Июл 2018 в 9:26 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
2 Июл 2018 в 10:07 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
8 Июн 2018 в 1:01 PDT  Эти коты мало чем отличаются от живых, а иногда вообще ничем. Становится даже немного жутко.
Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
18 Май 2018 в 5:24 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
22 Апр 2018 в 9:54 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
25 Мар 2018 в 10:15 PDT  Валять котов Вакунеко начала в 2015 году — отличный результат за столь короткий срок. На создание одного портрета уходит около месяца, но результат того стоит.
Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
19 Мар 2018 в 3:03 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
6 Дек 2017 в 6:10 PST  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
8 Окт 2017 в 11:35 PDT  Все коты в ее работах реально существуют — иногда она делает их портреты по заказу, иногда по зову души.
Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
8 Сен 2017 в 7:55 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
21 Июл 2017 в 9:22 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
21 Июл 2017 в 4:53 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
2 Июл 2017 в 11:54 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
9 Мар 2017 в 4:49 PST  На данный момент в инстаграме художницы почти 26 тысяч подписчиков, а каждая новая работа собирает по несколько тысяч лайков. Ну и само собой, не обходится без восторженных комментариев.
Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
5 Апр 2017 в 1:12 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
26 Май 2017 в 8:40 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
13 Авг 2017 в 8:25 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
16 Авг 2017 в 4:52 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
10 Сен 2017 в 6:18 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
12 Сен 2017 в 3:39 PDT  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
30 Дек 2017 в 4:19 PST  Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)
6 Мар 2018 в 12:18 PST  Кстати, судя по фотографиям заказчиков, они тоже в восторге.
Ну а вы теперь будете знать, куда обратиться, если решите посвятить свою жизнь кошкам.
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