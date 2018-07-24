Старым девам на заметку: японка создает суперреалистичные 3D-портреты кошек из шерсти

Художница Вакунеко вкладывает столько любви в своих шерстяных котиков, что относиться к ним равнодушно просто невозможно.

Они выглядят очень реалистично. Даже слишком реалистично. Пугающе реалистично. Возможно, благодаря ей таксидермистов станет меньше.

Японская художница создает объемные кошачьи портреты из шерсти и иголок для валяния. Работа очень тонкая, но результат превосходит все ожидания.

Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

13 Июл 2018 в 9:26 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

2 Июл 2018 в 10:07 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

8 Июн 2018 в 1:01 PDT Эти коты мало чем отличаются от живых, а иногда вообще ничем. Становится даже немного жутко.

Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

18 Май 2018 в 5:24 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

22 Апр 2018 в 9:54 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

25 Мар 2018 в 10:15 PDT Валять котов Вакунеко начала в 2015 году — отличный результат за столь короткий срок. На создание одного портрета уходит около месяца, но результат того стоит.

Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

19 Мар 2018 в 3:03 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

6 Дек 2017 в 6:10 PST Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

8 Окт 2017 в 11:35 PDT Все коты в ее работах реально существуют — иногда она делает их портреты по заказу, иногда по зову души.

Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

8 Сен 2017 в 7:55 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

21 Июл 2017 в 9:22 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

21 Июл 2017 в 4:53 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

2 Июл 2017 в 11:54 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

9 Мар 2017 в 4:49 PST На данный момент в инстаграме художницы почти 26 тысяч подписчиков, а каждая новая работа собирает по несколько тысяч лайков. Ну и само собой, не обходится без восторженных комментариев.

Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

5 Апр 2017 в 1:12 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

26 Май 2017 в 8:40 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

13 Авг 2017 в 8:25 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

16 Авг 2017 в 4:52 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

10 Сен 2017 в 6:18 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

12 Сен 2017 в 3:39 PDT Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

30 Дек 2017 в 4:19 PST Публикация от 羊毛フェルトわくねこ (@wakuneco)

6 Мар 2018 в 12:18 PST Кстати, судя по фотографиям заказчиков, они тоже в восторге.

Ну а вы теперь будете знать, куда обратиться, если решите посвятить свою жизнь кошкам.