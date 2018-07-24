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Обещать — не значит жениться: какие предвыборные лозунги выполнил Порошенко
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Обещать — не значит жениться: какие предвыборные лозунги выполнил Порошенко 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Будучи кандидатом на высший государственный пост, один из богатейших олигархов Украины выдвигал громкие тезисы:
военная операция в Донбассе продлится считанные часы
воевать будут только добровольцы
солдаты будут получать 1000 гривен в день
после победы Майдана восстановить стадион «Динамо» и брусчатку в центре Киева за день
возродить космонавтику в Житомире
стоимость доллара не превысит 10 гривен
Однако спустя четыре года после избрания Петра Порошенко реальность такова: американский доллар продаётся в столице за 26,66 гривны, а покупается за 26,35 гривны.
Кроме того, вопреки предвыборному обещанию продать все бизнес-активы президент продолжает наращивать своё состояние за счёт предпринимательской деятельности. Согласно информации на портале Prozorro, в прошлом году частные компании, принадлежащие Порошенко, по результатам тендеров получили контракты на сумму 29,3 млн гривен.
«По числу обещаний он, наверно, абсолютный мировой лидер. Как представитель страны обид и разочарований вынужден заниматься естественным для себя времяпровождением — давать многочисленные обещания. Он понимает, что если и отвечать за них, то точно не ему, поэтому обещать можно всё что угодно», — сказал журналист Армен Гаспарян.
Всё же есть обещания, которые претворились в жизнь — год назад Европейский союз предоставил гражданам Украины безвизовый режим. Он не даёт право на трудовую деятельность без разрешения, а также нахождение на территории стран ЕС свыше 90 дней в каждом полугодии, кроме того, для поездки в Великобританию или Ирландию всё равно придётся получать разрешение.
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