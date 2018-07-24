Обещать — не значит жениться: какие предвыборные лозунги выполнил Порошенко

Будучи кандидатом на высший государственный пост, один из богатейших олигархов Украины выдвигал громкие тезисы:

военная операция в Донбассе продлится считанные часы

воевать будут только добровольцы

солдаты будут получать 1000 гривен в день

после победы Майдана восстановить стадион «Динамо» и брусчатку в центре Киева за день

возродить космонавтику в Житомире

стоимость доллара не превысит 10 гривен

Однако спустя четыре года после избрания Петра Порошенко реальность такова: американский доллар продаётся в столице за 26,66 гривны, а покупается за 26,35 гривны.

Кроме того, вопреки предвыборному обещанию продать все бизнес-активы президент продолжает наращивать своё состояние за счёт предпринимательской деятельности. Согласно информации на портале Prozorro, в прошлом году частные компании, принадлежащие Порошенко, по результатам тендеров получили контракты на сумму 29,3 млн гривен.

«По числу обещаний он, наверно, абсолютный мировой лидер. Как представитель страны обид и разочарований вынужден заниматься естественным для себя времяпровождением — давать многочисленные обещания. Он понимает, что если и отвечать за них, то точно не ему, поэтому обещать можно всё что угодно», — сказал журналист Армен Гаспарян