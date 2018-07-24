«Всем мужчинам мужчина»: «пенсионер» Олег Газманов отжался 67 раз и даже не вспотел

Заслуженному артисту Российской Федерации Олегу Газманову давно за 60, однако он находится в прекрасной физической форме, которой можно только позавидовать. Звезда эстрады с легкостью выполнил внушительное количество отжиманий, равное собственному возрасту, уложившись всего за одну минуту, и при этом даже не вспотел!

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов в свой день рождения обнародовал видеозапись, которая краше любых слов говорит, что любимец публики до сих пор обладает завидной физической формой. А ведь ему, на минуточку, исполнилось 67 лет! Однако эстрадный певец непринужденно отжался 67 раз подряд, при этом сумел уложиться в очень малый промежуток времени — 60 секунд, чем вызвал вздох зависти и уважения со стороны поклонников. Примечательно, что эта демонстрация не отняла у Олега много сил — Газманов не вспотел и даже не запыхался и, выполнив оговоренное количество отжиманий, бодро поднялся с упора лежа и задорно расхохотался.

Впечатленные обыватели не стали скрывали своих эмоций и высказали артистку все свое восхищение, признавая, что не каждый мужчина способен показать нечто подобное. Ну а «пенсионный» возраст Олега лишь внушает еще больше уважения, поскольку артист продолжает следить за собой и поддерживать свое тело в крепком и здоровом состоянии. И хотя нашлись те, кто отметил, что отжимания Газманова не идеальны, и он не опускается до самой земли, однако даже они признали, что повторить подобное — задача не из простых.

«Такого еще не видела. Биологический возраст лет 20» «Молодчина! Так держать! Всем бы мужикам быть в такой форме» «Вы такой молодой и сильный, так держать! Трудно поверить в ваши 67» «Пенсионный возраст прибавили, глядя на таких красавчиков» «На таких людей нужно равняться. Всем мужчинам мужчина!»