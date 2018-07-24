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Крупнейшая микрофинансовая компания вновь допустила технический дефолт
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Крупнейшая микрофинансовая компания вновь допустила технический дефолт 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Крупнейшая микрофинансовая компания (МФК) России «Домашние деньги» вновь не смогла расплатиться с держателями дефолтных бондов на 1,25 млрд руб. Сегодня компания не смогла заплатить 28 млн руб. купона, а также часть номинала бумаг в 62,5 млн руб. Причина — отсутствие денег в необходимом размере, говорится в сообщениях «Домашних денег».
Первый дефолт «Домашние деньги» по этим бумагам допустили в мае. Тогда МФК не исполнила оферту и не погасила бонды на 840,2 млн руб. Отсутствие выплат «Домашние деньги» объяснили тем, что часть инвесторов купили облигации с большим дисконтом, а значит это спекулятивные инвестиции. Их доходность к оферте «даже выше ограниченных ЦБ ставок для займов до зарплаты», объясняла компания.
После первого дефолта МФК провела реструктуризцию: компания пообещала выплачивать держателям номинал бумаг ежеквартально вместе с купоном, ставка по которому составит 6,75-7,5%. Первая выплата купона и 5% от номинала должна была пройти сегодня, 24 июля.
«Домашние деньги» планируют исполнить обязательства по бондам в течение 10 дней, говорит представитель МФК. Компания предложила держателям условия реструктуризации исходя из плана по сборам с портфеля выданных микрозаймов, продолжает он. «Домашние деньги» активизировали работу по взысканию просроченной задолженности, говорит представитель: сборы должны были обеспечить предстоящие выплаты по облигациям в полном размере, но «разработанный план по сборам не был реализован в полной мере».
МФК ищет способы рассчитаться с держателями бондов. «Домашние деньги» ведут переговоры о продаже своего долгового портфеля, говорит представитель МФК: «Уже найдены потенциальные покупатели, что даёт основания полагать, что в ближайшее время состоятся сделки».
«Домашние деньги» также должны 3,25 млрд руб. Агентству по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсному управляющему четырех рухнувших банков, кредитовавших МФК. Есть у компании долг и перед банком «Русский стандарт»: 587 млн руб. на конец I квартала 2018 г.
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