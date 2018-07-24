Арбузы и дыни: как выбрать, сколько можно хранить и с чем нельзя есть

Лето для одних пахнет дыней — сочный, теплый, сладкий аромат. А для других — арбузной медовой свежестью. Неважно, какой из этих плодов вы любите больше — ваш организм скорее всего с благодарностью примет то и другое. Если, конечно, не наделать ошибок.

Не только вода

Когда мы едим арбузы, то не очень задумываемся о том, что хорошего в такой момент получает наш организм. Многие вообще думают, что арбуз — почти одна вода, максимум почки прочищает. А вот и нет! Например, всего лишь 150 граммов арбузной мякоти покрывают суточную потребность в магнии. Поэтому он хорош для гипертоников и людей с повышенным холестерином в крови. А еще арбуз полезен при «ленивом» кишечнике, при отечности, а благодаря мощным защелачивающим свойствам — при подагре и склонности к образованию камней в почках. Тут надо сделать отступление: если в почках уже есть камешки, «гонять» их арбузами — идея плохая, можно оказаться на столе хирурга. Но для профилактики арбуз хорош.

Осторожными надо быть диабетикам и людям с лишним весом: арбуз обладает высоким гликемическим индексом. Это основание как минимум не переедать его (а лучше обсудить эту тему с врачом — по крайней мере, диабетикам). Всем без исключения стоит взять в привычку есть арбуз отдельно от другой пищи.

Как выбрать

Можно годами покупать арбузы и все равно каждый год задаваться вопросом: а как, собственно, их правильно выбирать? Послушаем профессионалов.

✔ Берите сезонный. В арбузе главное — чтобы он полностью созрел. В таком случае нет риска нарваться на плод с нитратами. В зрелом арбузе, выросшем в естественных условиях, большого количества нитратов не бывает никогда. Однако опасность есть, если арбуз сняли недозревшим, чтобы он дольше лежал, — риск нарваться на такие выше при покупке в супермаркете.

✔ Не гонитесь за размером. На всякий случай еще один противонитратный совет: желательно не брать крупные плоды. Нитраты — это витамины роста, их используют не для ускорения процесса, а для того, чтобы «нагнать» массу арбуза.

✔ Не доедайте до корок. Больше всего нитратов у корочки, в белой мякоти. Не стоит обгрызать все до основания — если насчет арбуза есть опасения, ограничьтесь алой частью.

✔ Стучите. Все знают, что, выбирая арбуз, по нему надо стучать. Но не все в курсе, зачем и какой звук ждать «в ответ». Так вот, ждать — звонкий. Это значит, что арбуз спелый, но не перезревший — в последнем случае звук будет глухим.

✔ Рассмотрите кожуру. А что искать, осматривая арбуз? Трещинки и вмятинки. Не берите тот, что имеет даже незначительные повреждения, какой бы надежной ни казалась вам его толстая кожа. Через микроскопические трещинки и вмятинки внутрь арбуза могут проникнуть болезнетворные микробы — возбудители кишечных инфекций.

✔ Изучите хвостик. Считается, что правильный — сухой и желтый. По крайней мере торговцы на этом настаивают. Не верьте: это признак того, что арбуз давно сняли с грядки — минимум неделю назад, и он, возможно, успел перезреть. У свежего и зрелого хвостик зеленый и «живой».

Загар летом, р­адость осенью

Совет не смешивать с другой едой касается и дыни — ее мякоть легко забраживает. Считается, что дыню нельзя есть с молоком, с медом, с рыбой, с хлебом — лучше вообще есть отдельно от всего во избежание проблем с кишечником. На самом деле причина не в сочетании, а в самой дыне, которая и в одиночку может вызвать вздутие, брожение и много чего еще — это объясняется большим количеством сахара. Но если у вас такой проблемы нет и дыня вполне «дружит» с другой едой лично в вашем случае, ее вполне можно есть когда угодно. Диетологи, кстати, советуют запивать ее водой — так можно избежать переедания.

Про дыню еще стоит знать, что ее гликемический индекс — 65 (примерно как у банана). То есть продукт очень сладкий и противопоказан людям с сахарным диабетом. В целом же дыня полезна — в ней есть витамин С, витамины группы В, много калия (это хорошо для сердечно-сосудистой системы) и фолиевая кислота. Последней, кстати, во фруктах обычно очень мало, но дыня исключение. А бета-каротин, которому она обязана желтым цветом, помогает коже защищаться от ультрафиолета, а нам — красиво загорать. Есть и еще одно радостное свойство дыни, о котором немногие знают: она стимулирует выработку серотонина, поэтому в хмурый осенний день кусочек дыни будет очень кстати.

Спелая сладкая дыня выглядит легче, чем на самом деле. Возьмите ее в руки и покачайте: если удивлены ее тяжестью, перед вами хороший экземпляр.

Не ешьте перезревшую дыню — это может обернуться сильным расстройством пищеварения. Таковую можно узнать по рыхловатой податливой мякоти и ощутимому кисловатому привкусу.

Арбуз при хранении тоже может перезреть, даже если вы купили отменный экземпляр и берегли его в темноте и прохладе. Мякоть перезрелого арбуза водянистая, кисловатая, с привкусом брожения. Срок хранения арбуза — в среднем 20 суток, для некоторых сортов — до 60. Разрезанную дыню или арбуз, разумеется, нужно хранить в холодильнике, но максимум сутки.