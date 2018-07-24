В Никарагуа сторонники властей убили гражданку Бразилии

Смерть 31-летней Райнейи Лимы подтвердило посольство Бразилии в Манагуа , сообщает портал Nacional. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале.

По предварительным данным, она ехала на машине, когда ее обстреляли вооруженные формирования сторонников правительства в районе Ломас-де-Монсеррат в столице страны.

Отец погибшей заявил, что она прожила в Никарагуа уже шесть лет и в ближайшее время собиралась вернуться на родину. Лима стала первым иностранцем, о гибели которого в протестах стало известно СМИ.