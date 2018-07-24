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В Никарагуа сторонники властей убили гражданку Бразилии
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В Никарагуа сторонники властей убили гражданку Бразилии 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 24 июл — РИА Новости. Гражданка Бразилии, проживавшая в Никарагуа вместе со своим молодым человеком, убита вооруженными сторонниками властей.
Смерть 31-летней Райнейи Лимы подтвердило посольство Бразилии в Манагуа, сообщает портал Nacional. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале.
По предварительным данным, она ехала на машине, когда ее обстреляли вооруженные формирования сторонников правительства в районе Ломас-де-Монсеррат в столице страны.
Отец погибшей заявил, что она прожила в Никарагуа уже шесть лет и в ближайшее время собиралась вернуться на родину. Лима стала первым иностранцем, о гибели которого в протестах стало известно СМИ.
В Никарагуа с апреля идут антиправительственные протесты, уже унесшие жизни более 350 человек. Президент Даниэль Ортега заявляет о заговоре против своей страны и попытке государственного переворота.
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