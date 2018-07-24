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Искавшему жертв в интернете серийному насильнику дали пожизненное
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Искавшему жертв в интернете серийному насильнику дали пожизненное 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жителя Великобритании Ли Сэвиджа (Lee Savage) приговорили к пожизненному заключению за изнасилование как минимум трех девушек, с которыми он познакомился в интернете. Перед изнасилованиями 25-летний Сэвидж унижал своих жертв, заявляя, что наказывает их, пишет The Sun.
Всем жертвам Сэвиджа было по 20 лет. Одна из них подверглась насилию в собственном доме. На вторую девушку он напал, увезя ее в лес неподалеку от дома. Третью пострадавшую он изнасиловал в своем доме. На мольбы остановиться Сэвидж отвечал: «Извини, малыш, ты должна знать, кто главный».
Жертвы подчеркивают, что мужчина постоянно твердил, что они должны быть понести ответственность и быть наказаны.
По словам судьи Джеймса Адкина, первое изнасилование произошло менее чем через четыре месяца после того, как Сэвиджа осудили за отправку собственных интимных фотографий 13-летней девочке, с которой он общался в Facebook.
«Вы, на мой взгляд, сексуальный садист, — сказал судья, вынося вердикт. — Полагаю, вы представляете ясную и неизбежную опасность для молодых женщин, причинив им серьезный вред в силу вашего склонности к изнасилованию и унижению».
Сэвидж приговорили к пожизненному заключению. Спустя 11 лет заключения он сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении.
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