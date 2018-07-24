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В Петербург из Сирии приедет маленький пациент доктора Лизы
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В Петербург из Сирии приедет маленький пациент доктора Лизы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Петербурге ждут самолет Минобороны с особым пассажиром на борту. Из Сирии в Россию привезли тяжелобольного ребенка, которому требуется пересадка костного мозга. Помочь мальчику — незадолго до своей гибели — обещала Елизавета Глинка, знаменитый доктор Лиза. И вот теперь российские военные и медики делают все возможное, чтобы выполнить это обещание.
Те же самые коридоры, больничные палаты. Семилетний Юсеф — ровесник войны. Еще не понимает, почему с такой тяжелой болезнью ему приходится и беседовать. На вопросы отвечает скупо.
"Мне нравятся эти рисунки, это небо, это разноцветные рыбки", — говорит он.
Родные узнали про болезнь мальчика случайно. Ему стало плохо во время очередного артобстрела. Брат Назим рассказывает, как это произошло.
"Юсеф упал. Мы все думали, что это испуг, но родители сказали, что брат болеет. Не знаю, что с ним, но я всегда рядом!"
Что с Юсефом — знают российские военные врачи. Именно они сопровождали Елизавету Глинку, доктора Лизу, когда он прилетела в Латакию. Это был не визит вежливости. Елизавета Петровна выслушивала каждого, кто к ней обращался. Именно в этих коридорах российского врача и встретил отец Юсефа. О приезде в Сирию Доктора Лизы, рассказывает нам, узнал из местных новостей.
"Я воспринял это как единственный шанс. Со слезами на глазах посмел подойти. Ваш врач, доктор Лиза, меня успокоила и пообещала, что моему сыну обязательно помогут. Мы ждали ее и в том декабре…", — рассказал Мохаммед, отец Юсефа.
Врач ревматолог Мария, пожалуй, осталась главным доверенным лицом Елизаветы Глинки здесь, в Сирии. Вместе с ней вспоминаем последний приезд доктора Лизы сюда, в страну, которая, наконец, начинает оживать после войны.
Своего рода эстафету от Елизаветы Глинки приняли российские военные врачи. Начальник отделения медицинского обеспечения Центра по примирению враждующих сторон Роман Еселевич в составе гуманитарных миссий России проехал по Сирии тысячи километров.
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