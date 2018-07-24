Ещё
По распоряжению Дмитрия Азарова предприняты срочные меры по восстановлению склона у Ботанического сада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По распоряжению Дмитрия Азарова предприняты срочные меры по восстановлению склона у Ботанического сада 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, субботний ливень смыл со склона грунт и обнажил коммуникации, кое-где обрушилась плитка. За два предыдущих дня коммунальщики убрали грязь с пешеходной зоны. Геосетка, которой изначально не было в проекте, спасла склон от полного размыва.
Глава региона дал задание в оперативном порядке исправить ситуацию. Сегодня на месте побывала специальная инспекция во главе с министром транспорта Иваном Пивкиным.
Как рассказали в ведомстве, участок дороги от ул. Мичурина до кольца на проспекте Кирова был открыт после капремонта 3 года назад. Проблем не возникало и проектных ошибок выявлено не было. Причина смыва на поверхности — не справились ливневки. Хотя это и не гарантийный случай, подрядчику за неделю рекомендовано за счет собственных средств восстановить склон в первозданном виде.
Как отметил директор подрядной организации Сергей Сурков, с завтрашнего дня ремонтники приступят к восстановлению бордюра и придорожной плитки, разберут ситуацию досконально, чтобы впредь такого не допускать.
Сейчас минтранс и общественники рассматривают несколько вариантов восстановления и укрепления грунта на случай чрезвычайной ситуации.
"По этому участку более хорошо геотекстиль закрепить, с бетонированием повнимательнее, объем бетона побольше, чтоб в дальнейшем не произошел этот смыв, и в течение недели под нашим патронажем, под контролем минтранса откос собрать заново плюс вот то, что коллеги предложили и участники социальных сетей, можно рассмотреть рулонный газон, рассчитать его объемы", — предложил выход из ситуации врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
За два дня территория должна быть полностью очищена от грязи. Также минтранс обратится в администрацию Самары с предложением в оперативном порядке прочистить городские ливневки.
Волга Ньюс: последние новости
Вероника Скворцова примет участие в стратегической сессии "Сбережение народа" Вероника Скворцова и Дмитрий Азаров посетили онкоцентр и больницу им. Середавина В Самаре женщина решилась на подделку документов, чтобы устроить ребенка в нужную школу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль354
Россия стянула военную технику к западным рубежам545
Скончался Александр Исаков12
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть214
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение