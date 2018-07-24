Жители Владивостока нашли бутылку от программы «Орёл и Решка»

Её обнаружили на Алеутской.

Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, жители Владивостока нашли заветные 100 долларов от программы «Орел и Решка» телеканала «Пятница!».

«На Алеутской, 52, в загаданном ведущими местом жители города нашли заветную бутылку от «Орел и Решка» с инструкцией как получить свой приз. Бутылка была спрятана этим летом во время съемок программы», — говорится в сообщении.

Свою находку горожане записали на видео.

Публикация от ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control)

24 Июл 2018 в 4:20 PDT