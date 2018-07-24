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Жители Владивостока нашли бутылку от программы «Орёл и Решка»
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Жители Владивостока нашли бутылку от программы «Орёл и Решка» 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Её обнаружили на Алеутской.
Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, жители Владивостока нашли заветные 100 долларов от программы «Орел и Решка» телеканала «Пятница!».
«На Алеутской, 52, в загаданном ведущими местом жители города нашли заветную бутылку от «Орел и Решка» с инструкцией как получить свой приз. Бутылка была спрятана этим летом во время съемок программы», — говорится в сообщении.
Свою находку горожане записали на видео.
Публикация от ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control)
24 Июл 2018 в 4:20 PDT
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