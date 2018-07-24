«Молодая гвардия» проведет фестиваль #ИскусствоЖить в странах СНГ

«Молодая Гвардия Единой России» проведет традиционный фестиваль социальной рекламы «#ИскусствоЖить» на международном уровне уже в 2019 году. Об этом «Парламентской газете» сообщила член Координационного совета МГЕР, куратор проекта «Медиагвардия» Анна Рогачева.

Она напомнила, что 23 июля в столице Армении Ереване начала работу выставка соцрекламы #ИскусствоЖить, организованная проектом МГЕР «МедиаГвардия» и представительством Россотрудничества в Армении.

«В экспозиции представлены работы молодых российских авторов, участников одноименного фестиваля социальной рекламы, посвященные теме стимулирования молодежи к ведению социально активного образа жизни», — сказала Рогачева. По ее словам, в 2019 году фестиваль планируется провести на международном уровне.

«Нам очень приятно, что коллеги из Армении высоко оценили наш позитивный опыт привлечения молодежи к актуальным вопросам и проблемам современности при помощи социальной рекламы. В планах на ближайшее будущее реализовать фестиваль не в границах отдельной страны, а с участием молодежи сразу нескольких государств. Мы хотели бы привлечь к участию в фестивале #ИскусствоЖить молодежь стран СНГ», — указала она. Инициатива получила отклик и в Россотрудничестве.

Как пояснила руководитель международного направления организации Дарья Шарова, в скором времени начнется работа по привлечению к проекту молодежных организаций стран СНГ.

«Укрепление связей с молодежью стран СНГ в нынешних политических условиях является одним из приоритетных направлений в работе международного направления МГЕР. Социальная реклама — тот инструмент, который помогает не только определить ключевые проблемы молодежи разных стран, но и стимулирует к их решению», — сказала Шарова.

При этом в самой Армении конкурс и фестиваль социальной рекламы #ИскусствоЖить проведут уже этой осенью.