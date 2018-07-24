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Барды со всей страны выйдут на музыкальный ринг и очистят территорию под Саратовом
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Барды со всей страны выйдут на музыкальный ринг и очистят территорию под Саратовом 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В эту пятницу в Марксе стартует фестиваль бардовской песни «Обермунжский треугольник». Смысл названия, созвучного с аномальным районом в Атлантическом океане, так сразу теряется. На самом деле, Обермонжу — немецкая колония, которая была основана под Марксом в 1767 году. Сейчас поселок носит название Кривовское. Здесь, за несколько километров от Маркса, уже в 11 раз соберутся барды со всей страны.
Несмотря на то, что фестиваль областной, участвуют в нем и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Тольятти. Несколько дней все будут жить на природе в палатках. Будет организована круглосуточная работа торговых площадок, медицинского пункта и охраны. Ну, и естественно, будет оборудована концертная площадка. Организаторы обещают качественное техническое оснащение и звук — сообщается на сайте регионального министерства культуры.
В программе фестиваля не только музыкальные баттлы. Участники посоревнуются в приготовлении ухи, а также очистят территорию песенного праздника от мусора. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Саратовской области.
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