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Лучших работников библиотек определил конкурс
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Лучших работников библиотек определил конкурс 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
24 июля подвели итоги городского конкурса «Лучший библиотекарь города Москвы». Корреспондент «ВМ» встретился с одной из финалисток — Анной Горской.
Уже пять лет Анна Горская работает библиотекарем в городской библиотеке № 180 на юго-западе столицы.
— На эту должность я попала неслучайно — меня позвала Анастасия Гачева, хранитель музея-библиотеки Николая Федорова при библиотеке № 180. Я пишу диссертацию о Федорове и потому решила попробовать себя в этом качестве. Тем более что по образованию я филолог и надеюсь, что смогу защитить свой научный труд, — поделилась Анна. — Работа в библиотеке меня увлекла, и не только возможностью иметь прямой доступ к фондам. Важно, когда ты ориентируешься в книгах на любую тему и можешь посоветовать, что почитать по тому или иному вопросу. А главное — библиотеки стали культурными и образовательными центрами. У нас всегда было много посетителей — даже в летнее время мы собираем полные залы. Приходят по 60–70 человек, и не только пенсионеры. Людям нравится, что мы делаем. Да и путь до дома у меня занимает всего шесть минут.
Анна впервые участвует в конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь города Москвы 2018 года». Все библиотекари, которые сделали те или иные проекты, подали заявки с темами. У Анны это «Познавательный марафон для подростков „Хочу все знать!“ Вместе с коллективом она планирует запустить к началу года просветительский проект „Циолковский“. Благодаря ему в городе появится еще одно место, где самоучки смогут получить профессиональную консультацию состоявшихся ученых по естественным и гуманитарным наукам.
В марте этого года Анна пригласила ученых, известных популяризаторов науки принять участие в „Научном марафоне“. Они провели не только лекции, но и консультации по астрономии, палеонтологии, математике, геологии и другим наукам. Народу было очень много, в том числе детей.
Открывал „Научный марафон“ сам Владимир Георгиевич Сурдин — астроном, популяризатор науки, старший научный сотрудник государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. И дети, и учителя были в восторге.
Когда верстался номер, выяснилось, что Анна Горская заняла на конкурсе второе место, а также удостоилась приза зрительских симпатий.
Победа досталась Илье Старкову за проект „Электронекрасовка“, в рамках которого на сайте библиотеки им. Н. А. Некрасова выкладываются оцифрованные редкие и ценные фонды.
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