В американском сенате объявили о подготовке новых санкций против России

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100-килограммовый камень выпал из Стены плача на площадку с молящимися

Из-за скандала в Ярославе во всех колониях и СИЗО организуют инспекции

«Аэрофлот» сообщил о проблемах с отправкой багажа из аэропорта Шереметьево