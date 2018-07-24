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В американском сенате объявили о подготовке новых санкций против России
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В американском сенате объявили о подготовке новых санкций против России 

Говорит Москва 38 минут назад
Как заявили сенаторы, они «привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии». Документ, в частности, укрепит «потенциал правительства Соединённых Штатов по реагированию на действия Москвы».
По сообщению РИА Новости, законопроект предполагает «усиление санкций против российского энергетического и финансового сектора, российских олигархов и предприятий с участием госкапитала, санкции против суверенного долга России, секторальные санкции против киберигроков в России, создание Национального центра реагирования на российские угрозы».
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