Ещё
Экс-мэр Собчак убирал набережную Финского залива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-мэр Собчак убирал набережную Финского залива 

News.ru 1 час назад
Глава Росгвардии Виктор Золотов поделился воспоминаниями о дружбе с экс-мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком в 1990-е годы. По его словам, они вместе расчищали берег Финского залива от мусора.
В те годы Золотов трудился в должности личного охранника Анатолия Собчака.
«Мы брали лопаты, носилки и вместе с Анатолием Александровичем [Собчаком] ходили убирать береговую линию», — рассказал Золотов в интервью журналистке Ксении Собчак для документального цикла «Дело Собчака».
Анатолий Собчак был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991 годах и мэром Санкт— Петербурга в 1991-1996 годах.
В 1997 году против Собчака выдвинули обвинения в коррупции, и он срочно уехал во Францию. В июле 1999 года он вернулся на родину и через несколько месяцев умер.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин рассказал об экстренном отъезде экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака из России. В качестве причины он назвал состояние здоровья своего соратника.
News.ru: последние новости
Из Стены Плача вывалился огромный камень Вступил в силу приговор Жанне Булах Бывшая жена известного шоумена метит в губернаторы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль354
Россия стянула военную технику к западным рубежам545
Скончался Александр Исаков12
Тяжелобольная Терехова не может говорить36
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть214
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение