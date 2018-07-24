Экс-мэр Собчак убирал набережную Финского залива

В те годы Золотов трудился в должности личного охранника Анатолия Собчака.

«Мы брали лопаты, носилки и вместе с Анатолием Александровичем [Собчаком] ходили убирать береговую линию», — рассказал Золотов в интервью журналистке Ксении Собчак для документального цикла «Дело Собчака».

Анатолий Собчак был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991 годах и мэром Санкт— Петербурга в 1991-1996 годах.

В 1997 году против Собчака выдвинули обвинения в коррупции, и он срочно уехал во Францию . В июле 1999 года он вернулся на родину и через несколько месяцев умер.